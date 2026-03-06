Carta de Josefina Padilla a Magaly Pineda

Creado: Actualizado:

Estimada Magaly,

Al fin coincidimos en este territorio donde el tiempo ya no apremia y la memoria se vuelve luz. Te recibo con la serenidad de quien ha comprendido que la vida, cuando se entrega con propósito, no termina: se expande.

Te he esperado con la certeza de que llegarías habiendo honrado tu causa hasta el último aliento. Y así ha sido. Tu paso por la tierra fue firme, lúcido, profundamente comprometido. Elegiste dedicar tu vida a la educación no como oficio, sino como acto político, como herramienta de emancipación y como camino de justicia. Comprendiste, como pocas, que educar es sembrar dignidad.

Hoy, antes de abrazarte en este lugar sin prisa, quiero nombrar también —con humildad y verdad— el trayecto desde el que te hablo. Fui médica y docente, y elegí serlo incluso cuando la historia parecía empeñada en limitar el destino de las mujeres. Aprendí temprano que la educación y la política no son mundos separados: se tocan en la vida concreta de las personas.

Por eso, cuando acepté ser candidata a la vicepresidencia en 1962 —la primera mujer en hacerlo en nuestro país— no lo asumí como un símbolo vacío, sino como una puerta que debía abrirse para otras. Y cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo me confió la Vicerrectoría (1976–1978), consolidando un legado que vincula liderazgo femenino, gestión universitaria y compromiso cívico.

Aquí, donde las biografías se leen como mapas completos, contemplo tu historia y la reconozco fuerte, valiente, contestataria. Fuiste mujer de pensamiento crítico cuando no siempre era cómodo serlo. Fuiste voz cuando otras callaban, fuiste puente entre generaciones, entre saberes, entre luchas. Apostaste por una educación que no se limitara a transmitir contenidos, sino que formara conciencia, autonomía y ciudadanía.

Sé cuánto defendiste el derecho de las mujeres a pensar, decidir y liderar. Sé cuánto trabajaste por una educación inclusiva, laica, democrática, capaz de cuestionar estructuras y abrir oportunidades reales. No elegiste el camino sencillo; elegiste el necesario.

Yo también, en mi tiempo, entendí que la escuela debía ser un espacio de transformación social. Defendí la formación integral, la ética como columna vertebral del aprendizaje, el respeto como práctica cotidiana. Creí —y sigo creyendo— que cada aula es un laboratorio de futuro. Mi legado fue sembrar valores, formar carácter, confiar en que la educación es la vía más noble para construir nación.

Tú ampliaste esa senda. La llevaste a escenarios nacionales e internacionales. Te convertiste en referente, en conciencia crítica, en articuladora de debates imprescindibles. Lograste que la educación dialogara con los derechos humanos, con la equidad, con la justicia social. No solo enseñaste: incidiste, transformaste, movilizaste, te perpetuaste.

Hay algo profundamente hermoso en saber que nuestras luchas no compitieron, sino que se complementaron. Mientras yo cultivaba la escuela como espacio de valores, tú la defendías como territorio de derechos. Mientras yo acompañaba generaciones desde el aula, tú interpelabas políticas, estructuras y mentalidades. Ambas sabíamos que la educación no es neutra: o reproduce desigualdades o las confronta.

Hoy, al recibirte, no lo hago con tristeza, sino con gratitud y orgullo. Dejaste huellas claras, instituciones fortalecidas, debates instalados, mujeres empoderadas, jóvenes conscientes de su dignidad. Tu legado no es una estatua; es una red viva de personas que aprendieron contigo a no conformarse, a no darse por sentado.

Quédate a mi lado para que juntas veamos como muchas mujeres continúan nuestra obra. Las ideas que sembramos germinan en cada maestra que enseña con perspectiva crítica, en cada estudiante que exige equidad, en cada espacio donde se defiende el derecho a una educación transformadora.

Aquí no hay despedidas, solo reconocimiento.

Magaly: gracias por lo que hiciste, gracias por lo que fuiste, gracias por haber elegido la educación como trinchera luminosa. con que abrazamos nuestras causas.

Josefina