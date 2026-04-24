Cine en casa: las mejores series y películas para ver en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video

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El fin de semana está a la vuelta de la esquina, y si eres de los que prefiere plan de casa, sofá y pantalla, aquí tienes una selección de series y películas para todos los gustos: romance, acción, comedia y suspenso.

Elige tu favorita en Netflix, Prime Video o HBO Max… y prepara las palomitas.

Netflix

Focus: Maestros de la estafa (2015⁨-16+ ⁩Comedia)

FocusFuente externa

Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude.

De ladrón a policía (1999⁨- 13+ ⁩Comedia)

De ladrón a policíaFuente externa

Luego de dos años tras las rejas, un ladrón de joyas va a buscar el escondite de su preciado diamante y descubre que el lugar se ha convertido en una comisaría.

Perfil falso (2026- 3- temporadas⁨- 16+⁩ De intriga)

Perfil falso

Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso.

Ladronas (2023- ⁨16+⁩ Comedia)

Ladronas

Cansada de vivir como fugitiva, una ladrona profesional decide retirarse, pero no sin antes intentar un atraco de despedida con su mejor amiga y una intrépida conductora.

HBO Max

Una batalla tras otra (ganadora del Óscar) | (16+ 2025- acción- drama)

¿Qué revela «Una batalla tras otra» sobre nuestra sociedad actual?, DiCaprio responde

Un exrevolucionario vive oculto junto con su hija, pero cuando esta desaparece, deberá hallarla mientras ambos lidian con las secuelas de su pasado.

Jurassic World: Renace (13+ 2025- acción- fantasía y ciencia ficción)

Jurassic World: Renace

Un equipo de expertos debe cumplir una misión colosal: aventurarse en una isla habitada por criaturas prehistóricas para extraer su ADN.

Terremoto: La Falla de San Andrés (13+ 2015-acción- suspenso de alto impacto)

Terremoto: La Falla de San Andrés

Dwayne Johnson estelariza este filme como un piloto de rescate decidido a salvar a su hija tras un devastador terremoto en California.

Amazon prime Videos

La casa de David

La casa de David

En la segunda temporada de La casa de David, Israel se acerca al colapso mientras el reinado de Saúl se tambalea. David asciende de pastor a guerrero, atrapado entre la lealtad y el destino, mientras la Edad del Hierro transforma la forma de hacer la guerra. Con familias fracturadas, amores prohibidos y alianzas cambiantes, la fe y el poder chocan en una lucha que definirá el futuro de Israel.

56 Días

56 Días

Después de hallar un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver Kennedy y su novia, Ciara Wyse, los detectives Lee Reardon y Karl Connolly reconstruyen el romance mortal de la pareja a lo largo de 56 días. Protagonizada por Dove Cameron, Avan Jogia, Karla Souza y Dorian Missick.

Lindas y letales

Película Lindas y Letales en Amazon Prime Video

Un thriller lleno de acción en el que cinco bailarinas varadas en un bosque remoto de camino a una competencia de baile se refugian en una inquietante posada dirigida por Devora Kasimer y deben convertir su entrenamiento de élite en un arma para sobrevivir.