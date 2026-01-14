‘Animales’: La comedia que redefine San Valentín con humor y provocación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este 2026, San Valentín se vive distinto: menos flores, más sudor y cero sentimentalismo. Así llega a los cines “Animales”, la nueva producción cinematográfica de Bougroup, una comedia adulta de parejas escrita y dirigida por José Ramón Alamá. Con clasificación R (adultos), la película se estrena el miércoles 5 de febrero con una propuesta sensual, provocadora y tan incómoda como divertida.

El tráiler oficial ya está disponible en los canales de Bougroup. “Animales” retrata los impulsos, contradicciones y acuerdos invisibles que sostienen la intimidad: cuando el deseo se convierte en juego, y el juego empieza a cobrar facturas. Entre humor negro, tensión creciente y personajes al límite, la historia se despliega como una espiral donde nadie sale intacto.

Sobre la película, José Ramón Alamá, productor y director, explica: “Animales es una progresión: una curva de ansiedad ascendente que parte del retrato de una élite que se percibe a sí misma como civilizada y bajo control, pero que rara vez se ve retratada desde adentro. La película explora cómo el privilegio no protege del vacío, del deseo ni de las contradicciones humanas. A veces basta una chispa para que todo arda. Animales es un retrato íntimo, no una denuncia, y precisamente por eso resulta más inquietante”.

La película está protagonizada por Pamela Sued, Vitaly Sánchez, Pedro Casals, Mar Bonelly, Christian Rizek y Vacaloca, junto a las actuaciones de David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo.

Bougroup vuelve a proyectar el cine dominicano hacia nuevos territorios: “Animales” llegará más adelante a Disney+, como parte de la alianza estratégica con The Walt Disney Company.

Sinopsis

Un grupo de amigos que se conocen de toda la vida descubre que hay puertas que nunca deben abrirse. Lo que empieza como un juego de deseo se convierte en una espiral de celos, mentiras y traiciones que arrasa con sus relaciones. Muy pronto entenderán que todos tenemos un lado animal.

Ficha técnica:

Casa productora: Bougroup

Dirección: José Ramón Alamá

Edición: Alejandro Hiraldo.

Género: Comedia adulta.

Cast: Pamela Sued. David Maler. Nashla Bogaert. Frank Perozo. Vitaly Sánchez. Pedro Casals. Mar Bonelly. Christian Rizek y Vacaloca.

Clasificación: R (adultos)--