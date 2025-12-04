¿Qué fue del elenco de ‘Crepúsculo’?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner saltaron a la fama gracias a la saga ‘Twilight’; que ha regresado a los cines de todo el mundo. Pero las carreras de los tres protagonistas han seguido caminos muy diferentes.

Robert Pattinson y Kristen Stewart, años después de su mediático romance, están ambos felizmente enamorados de sus respectivas parejas.

Kristen Stewart debuta como directora en ‘The Chronology of Water’.

Robert Pattinson ha protagonizado ‘Mickey 17’.

Sin embargo, la fama, como la inmortalidad de los vampiros y...

En noviembre de 2008 se estrenó una película que se convirtió rápidamente en un fenómeno global sin precedentes: ‘Twilight’.

Basada en la novela homónima de Stephenie Meyer, no sólo recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo, sino que cambió el peso que la literatura y cine juvenil tenían en la industria.

Pero además, ‘Crepúsculo’ catapultó a sus jóvenes protagonistas a un nivel de fama mundial prácticamente de la noche a la mañana.

Ellos eran Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, tres rostros que pasaron de una incipiente carrera a vivir en portadas de revista, programas de televisión y en los sueños de millones de adolescentes.