Jacob Elordi, el actor australiano que conquista Hollywood y roba suspiros en todo el mundo

Jacob Elordi, joven actor australiano de 28 años, se ha convertido en uno de los rostros más admirados de la industria cinematográfica internacional. Su talento, carisma y presencia en pantalla lo han llevado a ser considerado el nuevo galán de Hollywood, despertando la admiración de colegas como Margot Robbie y millones de fanáticas alrededor del mundo.

Elordi alcanzó la fama mundial con su papel de Noah Flynn en la trilogía de Netflix The Kissing Booth, que lo convirtió en ídolo juvenil. Posteriormente, consolidó su prestigio con la serie de HBO Euphoria, donde interpreta a Nate Jacobs, un personaje complejo que le permitió demostrar su versatilidad actoral.

En cine, su carrera ha dado un salto cualitativo con producciones de alto perfil. En 2023 interpretó a Elvis Presley en la película Priscilla, dirigida por Sofia Coppola, recibiendo elogios de la crítica por su interpretación. Ese mismo año protagonizó el thriller psicológico Saltburn, que lo posicionó como uno de los actores más prometedores de su generación.

Su atractivo físico, elegancia y estilo lo han convertido también en un referente de moda, apareciendo en portadas de revistas internacionales y campañas de grandes marcas. Con una altura de 6 pies y 5 pulgadas y una personalidad magnética, Elordi ha logrado consolidar una imagen que combina talento y glamour.

En el plano personal, ha sido relacionado sentimentalmente con figuras como Joey King, Zendaya y Kaia Gerber, lo que lo mantiene en el foco mediático. Sin embargo, su carrera artística continúa siendo el centro de atención, con proyectos que lo perfilan como uno de los actores más influyentes de la nueva generación.

Margot Robbie, compatriota australiana y estrella de Hollywood, ha destacado públicamente la capacidad de Elordi para “robar el aliento” en cada interpretación, reflejando el impacto que ha tenido en la industria y en la audiencia global.

Elordi representa la nueva ola de actores que, además de conquistar la pantalla, se convierten en íconos culturales y mediáticos, capaces de marcar tendencias y atraer a públicos diversos.

Su ascenso meteórico confirma que Hollywood sigue apostando por jóvenes talentos internacionales, capaces de combinar calidad interpretativa con una fuerte conexión emocional con la audiencia.

Con una agenda cargada de proyectos, Jacob Elordi se perfila como uno de los nombres más importantes del cine contemporáneo, un actor que ha logrado transformar su popularidad juvenil en una carrera sólida y respetada.

El fenómeno Elordi demuestra que el cine no solo se trata de historias, sino también de figuras que logran convertirse en símbolos de una generación.