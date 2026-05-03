Eclipse total de Sol: el evento astronómico del año

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El del próximo 12 de agosto es el primero del llamado Trío de Eclipses, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.

Hace más de un siglo desde que el último eclipse solar total pasó por España, de ahí las grandes expectativas que genera el fenómeno astronómico del 12 de agosto, que está obligando a las instituciones a prepararse y planificar porque se espera que movilice a miles de personas y atraiga turismo en el mes con mayor ocupación.

Las cifras que se manejan de lo que puede movilizar este eclipse son de tal envergadura que los organismos especializados llevan tiempo reclamando a instituciones que se pongan las pilas para planificar cómo canalizar y gestionar lo que supondrá este hecho singular.

¿Qué es un eclipse total de Sol?

Se considera como uno de los eventos astronómicos más impresionantes y ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar directa por unos minutos.

Para que esto suceda, los tres cuerpos celestes deben estar en alineación perfecta (un fenómeno llamado sicigia) y la Luna debe encontrarse en su fase de luna nueva.

¿Qué se experimenta durante la totalidad?

Cuando el eclipse llega a su punto máximo (la totalidad), ocurren cambios fascinantes en el entorno:

La Corona Solar: Se hace visible la atmósfera exterior del Sol, que parece un aura blanca y brillante alrededor del disco negro de la Luna. Normalmente, el brillo del Sol nos impide verla.

Efecto de "Anillo de Diamante": Justo antes y después de la totalidad, un pequeño punto de luz brilla intensamente en el borde, pareciendo una joya sobre un anillo.

Cambios en el clima y la fauna: La temperatura puede bajar varios grados repentinamente. Los animales suelen confundirse; las aves regresan a sus nidos y los grillos comienzan a cantar, pensando que ha caído la noche.

Oscuridad total: El cielo se vuelve lo suficientemente oscuro como para que las estrellas y los planetas más brillantes sean visibles en pleno día.

Con información de EFE.