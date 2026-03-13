¿Quién vota en los Óscar y cómo funciona el proceso de selección?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los Premios Óscar se han consolidado como el máximo reconocimiento en la industria cinematográfica mundial.

Organizados anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, estos galardones no solo celebran la excelencia en el cine, sino que también reflejan las tendencias culturales, sociales y artísticas de cada época.

A lo largo de su historia, los Óscar han sido testigos de momentos icónicos, discursos inolvidables y algunas sorpresas que han dejado huella en la memoria colectiva.

¿Cómo se eligen los ganadores de los Óscar?



Estatuas de chocolate con baño de oro de los Oscar

La Academia de las Artes las Ciencias cinematográficas cuenta con más de 10.000 miembros.

Aunque para formar parte de la Academia se tiene que recibir una invitación de la misma, su acceso está limitado a artistas del sector cinematográfico que hayan trabajado en producciones de películas estrenadas en cines.

Los miembros de la Academia votan en función de su perfil profesional, a excepción de la Mejor Película que es votada por todos.

De este modo, los actores votan en las categorías de interpretación, los compositores seleccionan las bandas sonoras nominadas y así sucesivamente.

Cada miembro sugiere entre 5 y 10 candidatos, cuyas propuestas se revisan y consolidan para conformar la preselección que dará lugar a la lista definitiva de nominados.

Así, los actores eligen a los nominados en las categorías de interpretación, los compositores seleccionan las bandas sonoras, etc.

Cada miembro propone entre 5 y 10 candidatos, cuyas sugerencias se revisan y se unifican para crear la preselección que conformará la lista final de nominados.

En cuanto a la categoría de mejor película, se utiliza un sistema de «papeleta de preferencias», donde los miembros de la Academia deben clasificar los filmes nominados en orden, desde el que más les gusta hasta el que menos.

Si ninguna película alcanza el 50% de los votos, se elimina la opción menos votada y se repite el proceso hasta que una película obtenga la mayoría.