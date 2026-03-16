"Mr. Nobody Against Putin” gana el Óscar a mejor largometraje documental

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La película “Mr. Nobody Against Putin” se alzó con el premio Óscar a mejor largometraje documental en la 98.ª edición de la gala.

La producción narra la historia de un profesor ruso que, de manera clandestina, documenta cómo la escuela de su pequeño pueblo es transformada en un centro de reclutamiento militar durante la invasión de Ucrania.

El documental expone los dilemas éticos y humanos que enfrentan los educadores en medio de la propaganda y la militarización, ofreciendo una mirada crítica y conmovedora sobre la realidad de la guerra y sus efectos en la vida cotidiana.