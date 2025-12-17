Saga cinematográfica “Avatar: fuego y cenizas” llega a las salas de cine dominicano

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

"Avatar: Fuego y Cenizas”, la nueva entrega de la saga cinematográfica creada por el director James Cameron, regresa al público al espectacular y profundo universo de 'Pandora' con una historia cargada de emoción, conflicto y efectos visuales.

Protagonizada por Sam Worthington como Jake, y Zoe Saldaña como Neytiri, la película continúa la historia de la familia Sully semanas después de los acontecimientos de “Avatar: El Camino del Agua”, adentrando la trama en el significado de vivir en tiempos de guerra y sobre cómo los padres y los hijos enfrentan la pérdida y el cambio.

Entre las novedades de la película se encuentran los Comerciantes del Viento, un grupo nómada que viaja por los cielos, y el Pueblo de las Cenizas, una comunidad marcada por la devastación volcánica que desconfía de Eywa, la fuerza espiritual que conecta toda la vida en Pandora. Estos nuevos pueblos suman complejidad y tonos más oscuros a la historia, ampliando el universo Avatar.

El elenco lo completan Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis y Giovanni Ribisi, entre otros, junto al revolucionario trabajo técnico de Wētā FX, que eleva una vez más los estándares de los efectos visuales y la captura de interpretación. Además, la película cuenta con más de tres mil planos de efectos visuales, un diseño de producción y vestuario minuciosamente elaborados y una banda sonora original compuesta por Simon Franglen.

“Avatar: Fuego y Cenizas” ya está disponible en todas las salas de cine de Caribbean Cinemas.

Sobre AVATAR

La franquicia Avatar inició en 2009, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos. Su secuela, Avatar: El Camino del Agua (2022), reafirmó el impacto global de la saga. Con Avatar: Fuego y Cenizas (2025), el director James Cameron continúa expandiendo este universo cinematográfico, explorando nuevas culturas, conflictos y emociones en el mundo de Pandora.