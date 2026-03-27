Tom Hanks protagonizará la película de béisbol llamada 'The Comebacker'

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Tom Hanks volverá a trabajar con la directora Marielle Heller como protagonista de su próxima película 'The Comebacker', una comedia dramática de béisbol, informó el medio especializado Variety.

Heller y Hanks trabajaron anteriormente en la cinta 'Beautiful Day in the Neighborhood', por la que el actor obtuvo una nominación al Óscar. Ambos producirán la película a través de sus respectivas productoras, y Heller será guionista del proyecto.

'The Comebacker' estará basada en la obra de Dave Eggers que sigue a un reportero deportivo que cubre a los Gigantes de San Francisco, hastiado de su rutina laboral, cuya vida cambia cuando llega un lanzador novato que reaviva la pasión del protagonista.

Fuentes cercanas a Variety informaron que Bad Bunny y el actor nominado al Óscar Colman Domingo están interesados en formar parte del proyecto. Y esto sucede después de que Hanks fue visto en el concierto que el astro puertorriqueño ofreció en Australia en febrero.

Hanks tiene en puerta filmes como 'Greyhound 2', 'Lincoln in the Bardo' y 'Toy Story 5', que se estrenará en verano y en el que presta voz al icónico personaje de Woody.