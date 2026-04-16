Del paseo al aprendizaje: el plan para convertir el Zoológico en una experiencia tecnológica

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El rector del ITLA, Jimmy Rosario, sostuvo un encuentro con el director general del Parque Zoológico Nacional, Nayib Emilio Aidé Díaz, con el objetivo de avanzar en la construcción de una alianza orientada a incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia educativa de los visitantes.

Durante la reunión, ambas instituciones analizaron oportunidades de colaboración para convertir el zoológico en un espacio más interactivo, moderno e inclusivo. Entre las propuestas figuran el uso de realidad aumentada, inteligencia artificial, contenidos digitales inmersivos y recursos interactivos enfocados en fortalecer la educación ambiental y científica.

Rosario destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre la academia y las instituciones públicas, al señalar que este tipo de iniciativas permite transformar el conocimiento en soluciones con impacto social.

Asimismo, subrayó que estos proyectos impulsan la innovación aplicada, amplían las oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes y contribuyen al desarrollo tecnológico y sostenible del país.

Desde el ITLA, la iniciativa fue valorada como una oportunidad para vincular la formación académica con proyectos de impacto real, permitiendo que estudiantes participen en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a entornos públicos y educativos.

La propuesta contempla la creación de experiencias innovadoras que faciliten a niños, jóvenes y familias el acceso a información de forma dinámica durante sus recorridos, enriqueciendo el conocimiento sobre biodiversidad, conservación de especies y sostenibilidad.

Además, esta posible alianza fortalecería el modelo de aprendizaje basado en la práctica que promueve el ITLA, en el que los estudiantes enfrentan desafíos reales, desarrollan pensamiento crítico y potencian sus competencias técnicas.

Con este tipo de iniciativas, el ITLA reafirma su compromiso con una educación tecnológica alineada con las necesidades nacionales, la innovación aplicada y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.