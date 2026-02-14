Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Luto en el séptimo arte

Zoe Saldaña dona apoyo mensual a la familia de James Van Der Beek

La iniciativa de recaudación lanzada en GoFundMe superó el millón de dólares en menos de 24 horas

La actriz Zoe Saldaña anunció que se comprometió a donar 2,500 dólares cada mes para apoyar a la familia del actor James Van Der Beek, quien falleció recientemente a causa de un cáncer colorrectal.

La iniciativa de recaudación lanzada en GoFundMe superó el millón de dólares en menos de 24 horas, reflejando la solidaridad de colegas y seguidores hacia la esposa e hijos del protagonista de Dawson’s Creek.

El gesto de Saldaña se suma a los aportes de otros actores y contribuyentes que buscan brindar respaldo económico en este difícil momento.

