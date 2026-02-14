Zoe Saldaña dona apoyo mensual a la familia de James Van Der Beek

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La actriz Zoe Saldaña anunció que se comprometió a donar 2,500 dólares cada mes para apoyar a la familia del actor James Van Der Beek, quien falleció recientemente a causa de un cáncer colorrectal.

La iniciativa de recaudación lanzada en GoFundMe superó el millón de dólares en menos de 24 horas, reflejando la solidaridad de colegas y seguidores hacia la esposa e hijos del protagonista de Dawson’s Creek.

El gesto de Saldaña se suma a los aportes de otros actores y contribuyentes que buscan brindar respaldo económico en este difícil momento.