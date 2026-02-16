¿Quién es la dominicana que Ricardo Arjona subió al escenario en Madison Square Garden?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantante Ricardo Arjona cumplió la promesa que le había hecho a una dominicana de invitarla a su concierto en el Madison Square Garden, en Nueva York.

“¿Vos querés venir conmigo para acá un ratico?”, le dijo Arjona.

La mujer tomó asiento a su lado e interpretó alguna de sus canciones.

Mientras, que el gesto del cantautor fue ovacionado por el público.

Luego de su presentación, Arjona compartió el video del momento con la señora en sus redes sociales.

Se recuerda que Teresita y el artista se conocieron meses antes en el Estadio de los Mets de Nueva York, Citi Field.