Tiroteo contra vehículo en el que se desplazaba la artista urbana Masha deja una joven fallecida

Una joven perdió la vida la madrugada de este lunes tras resultar herida cuando desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba junto a varias personas, incluyendo la exponente urbana Masha (Ashley Mariel Victoriano Sánchez), en las intersecciones de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.

Se trata de Dominique Gómez Cabrera, de 22 años, cuyo deceso se produjo mientras recibía asistencia médica en un centro de salud, según informó el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

Pesqueira indicó que los agresores también viajaban en un vehículo, en el que emprendieron la huida del lugar con rumbo, hasta el momento, desconocido.

“En estos momentos estamos en el proceso de seguimiento al caso, a cargo del Ministerio Público… Nuestros agentes ya están en el lugar realizando los levantamientos de cámaras correspondientes para poder armar el caso y despejar cualquier duda en torno a los agresores”, señaló.

Asimismo, Diego Pesqueira agregó que en el vehículo impactado también viajaban Jhakomo Hernández de la Rosa, a quien exhortó a entregarse por su vinculación a un homicidio, así como otra joven y un segundo hombre.

“Tenemos aquí, en el Palacio de la Policía Nacional, a una de ellas, que está siendo entrevistada, y se activa también la localización del nombrado Jhakomo, quien a su vez está siendo perseguido por homicidio. O sea, que es una persona que se encuentra prófuga de la justicia”, pronunció el funcionario policial.

“Estamos enfocados en apresar a estos delincuentes que le quitaron la vida a la joven Dominique Gómez Cabrera”, enfatizó.