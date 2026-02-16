Así se vivió el tercer concierto de Carnaval Vegano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La música urbana se apoderó el domingo del tercer concierto del mumdiañmente famoso Carnaval Vegano, con las destacadas actuaciones de La Insuperable, Crazy Design y La Persversa, en la gran tarima de la avenida Pedro A. Rivera.

Miles de jóvenes y adultos movieron sus cuerpos al ritmo de las canciones de Crazy Design como “Chévere”, “Que rica”, “Eso es tuyo”, “Hasta pronto”, “Una vez mas” y “Ahora que te vas”, entre otras.

La multitud que llenó el área, después del desfile de comparsas, carrozas y personajes del evento, también disfrutó la presentación de La Insuperable, al compás de los temas “Cama vacía”, “Mastica y traga”, “privado”, “La hoja se volteó” y “Yo soy esa”.

En tanto la tercera atracción de la noche, La Perversa, conquistó al masivo público del Carnaval Vegano 2026 con sus canciones “Tú la tienes”, “Envidiosa”, “Renuncio” y “Déjala que baile”, entre otras disfrutadas por la audiencia.

Quedan pendientes las salidas de los imponentes diablos cojuelos y conciertos del próximo domingo 22 y el gran cierre el viernes 27 de febrero.

El Carnaval Vegano llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país. La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del evento cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.