¿Cómo se encuentra el parque Eugenio María de Hostos tras exitoso concierto de Rauw Alejandro?

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional dejó en total limpieza y orden el parque Eugenio María de Hostos y su entorno, a tan solo horas de haber finalizado el exitoso concierto del artista Rauw Alejandro.

En imágenes captadas en la madrugada y la mañana de este domingo se evidencia la eficiente labor con la que brigadistas de la Dirección de Aseo Urbano recogieron los desechos producidos previo y durante el espectáculo.

brigadistas de la Dirección de Aseo Urbano recoge desechos tras concierto de Raw Alejandro

Este fue el resultado del compromiso realizado por el cabildo como parte del concierto gratuito presentado oficialmente por La X102 y producido por Gamal Haché.

Calles limpias tras concierto de Raw Alejandro

Previo al espectáculo, la alcaldesa Carolina Mejía formó parte una reunión en la que le dieron la bienvenida al cantante puertorriqueño. “¡Bienvenido @rauwalejandro! Desearte muchos éxitos esta noche y qué alegría que hayas elegido compartir con nuestra gente este concierto tan esperado, justo antes de cerrar el año”, expresó Mejía en su cuenta de Instagram.

Miles de jóvenes se dieron cita la noche de este sábado para disfrutar de la propuesta artística del astro boricua, quien encendió a los asistentes con su contagioso ritmo.