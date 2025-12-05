La X102 será el presentador oficial del concierto de Rauw Alejandro en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La emisora La X102 será el presentador oficial del esperado concierto de Rauw Alejandro en Santo Domingo, pautado para el sábado 13 de diciembre a las 7:00 de la noche en el Parque Eugenio María de Hostos.

El espectáculo, titulado “Noche Caribeña para la Comunidad Dominicana”, será completamente gratuito, como gesto de agradecimiento del artista hacia la República Dominicana por el apoyo recibido desde los inicios de su carrera.

Jacinto Howley Presidente de Dominican Digital Media, empresa que gestiona la X102, expresó: "Somos un medio de comunicación que se convierte en un referente para una generación que busca contenido significativo, diverso y auténtico, nos enorgullece ser parte de este concierto histórico para la comunidad dominicana de Raw Alejandro”.

La audiencia y seguidores del contenido de la emisora podrán seguir cada espacio también a través de la página web www.lax102.fm y en el canal de YouTube @x102fm

Como parte de la agenda previa, la emisora anunció que Rauw Alejandro ofrecerá una entrevista exclusiva para La X102, generando gran expectativa entre sus seguidores.

La X102 no solo será presentador oficial, sino también la voz anfitriona del concierto.

La producción del evento estará a cargo de Gamal Haché, y contará con el respaldo institucional del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

República Dominicana estuvo cerca de no incluirse en la gira debido a temas de disponibilidad del venue, sin embargo, el artista insistió en hacer una parada en el país antes de cerrar su tour. Su decisión responde al fuerte vínculo con el público dominicano y al apoyo que ha recibido durante toda su carrera.

El evento se perfila como una de las presentaciones más esperadas del año, y se recomienda al público asistir temprano debido a la alta demanda anticipada.