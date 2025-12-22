El legado del merengue: Jandy Ventura ofrecerá concierto gratuito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La marca global líder en IA para dispositivos y ecosistemas, HONOR anunció que para cerrar este año 2025 realizará un concierto gratuito abierto al público con la orquesta de Jandy Ventura, reconocido cantante y productor de merengue.

Este concierto se realizará el 23 de diciembre en el centro comercial Sambil a partir de las seis de la tarde, y será totalmente gratuito.

Con esta actividad, HONOR culmina un año exitoso en el que se logró comercializar más de 10 millones de smartphones en Latinoamérica, en dónde el mercado dominicano ha tenido una importante participación para alcanzar esta cifra.

El gerente de Mercadeo de HONOR República Dominicana, Moisés Abreu, explicó que se eligió a Jandy Ventura para este concierto como un homenaje al merengue dominicano, porque representa el legado de su padre Jhonny Ventura, una de las figuras más destacadas de este género musical.

“Invitamos a todo el público en general a disfrutar de una tarde alegre, donde se bailará el merengue y habrá rifas sorpresa, todo enmarcado en un ambiente sano y agradable, apto para toda la familia”, agregó.