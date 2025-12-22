Juan Luis Guerra anuncia nueva presentación en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista dominicano Juan Luis Guerra y 440 confirmó una segunda función en Santiago.

«Tras el sold out del primer concierto, Juan Luis Guerra y 440 suma una segunda función en Santiago, a petición popular, para que más personas puedan vivir esta experiencia única» publicó SD Concerts en su cuenta de Instagram.

La nueva presentación está pautada para el viernes 20 de febrero de 2026 en el Estadio Cibao.

La preventa de boletas estará disponible el lunes 22 de diciembre, a partir de las 11:00 de la mañana, la misma está exclusivamente para clientes con tarjetas Banreservas, a través de Tuboleta.com

También se habilitará un punto de venta físico, en el Estadio Cibao, también desde las 11:00 a. m.

Las personas que compraron para la primera fecha no podrán comprar para la segunda.