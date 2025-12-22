Atención fanáticos
Juan Luis Guerra anuncia nueva presentación en Santiago
Como pan caliente, así se vendieron las primeras boletas del concierto de Juan Luis Guerra en la Santiago de los Caballeros, para el 21 de febrero del 2026 en el Estadio Cibao y ahora habilitaron otra fecha.
El artista dominicano Juan Luis Guerra y 440 confirmó una segunda función en Santiago.
«Tras el sold out del primer concierto, Juan Luis Guerra y 440 suma una segunda función en Santiago, a petición popular, para que más personas puedan vivir esta experiencia única» publicó SD Concerts en su cuenta de Instagram.
La nueva presentación está pautada para el viernes 20 de febrero de 2026 en el Estadio Cibao.
La preventa de boletas estará disponible el lunes 22 de diciembre, a partir de las 11:00 de la mañana, la misma está exclusivamente para clientes con tarjetas Banreservas, a través de Tuboleta.com
También se habilitará un punto de venta físico, en el Estadio Cibao, también desde las 11:00 a. m.
Las personas que compraron para la primera fecha no podrán comprar para la segunda.