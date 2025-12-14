Rauw Alejandro "se la botó" con su concierto en República Dominicana: ¿Qué lo hizo especial?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La noche de este sábado, República Dominicana vibró al ritmo del artista puertorriqueño Rauw Alejandro, quien ofreció un concierto gratuito en el parque Eugenio María de Hostos, donde miles de asistentes bailaron, corearon sus canciones y resistieron horas de calor para verlo en escena.

Bajo el concepto “Noche Caribeña para la Comunidad Dominicana”, el espectáculo prometía -y cumplió- una velada cargada de música, invitados especiales y energía.

Desde tempranas horas de la tarde, el Malecón comenzó a llenarse de fanáticos que aguardaban la salida del intérprete de “Todo de ti”.

Las puertas del evento abrieron a las 3:00 de la tarde y, desde entonces, el público no dejó de llegar. Antes del plato fuerte, artistas como Toño Rosario, Wilfrido Vargas, NTG, Dalvin La Melodía, Yk It’s Junaa, J Noa, Jezzy, Jay One y Saso se encargaron de animar a la multitud y mantener el ambiente encendido.

Raw Alejandro puso a vibrar a República Dominicana

Con un enérgico “¿Qué me dice la República Dominicana?”, Rauw Alejandro apareció en escena y desató la euforia colectiva. Bailó, se movió hasta el suelo -con la ya habitual quitada de camisa incluida- y provocó gritos constantes de un público que no dejó de acompañarlo canción tras canción.

El artista incluso se dejó contagiar por los ritmos locales: bailó al son del merengue y la bachata, y se animó a cantar “Medicina de amor”, mientras los asistentes coreaban cada verso, demostrando que el tema es parte del repertorio popular dominicano.

Invitados especiales en el concierto de Raw Alejandro

El concierto estuvo "buenísimo" y Rauw "se la botó”, expresó Jasmín Valdez al periódico HOY, aún emocionada tras el espectáculo.

Sin embargo, no todo fue celebración. Las altas temperaturas y la gran cantidad de personas provocaron que varias personas se sintieran afectadas por el calor. Al menos 15 asistentes fueron retirados en camillas, incluso antes de que el artista principal subiera al escenario.

Aun así, muchos coincidieron en que la energía cambió cuando Rauw Alejandro apareció. “Cuando él salió, se sanó todo el mundo”, comentó Valdez entre risas.

Ante la situación, la producción distribuyó botellas de agua entre el público para mitigar los efectos del calor, mientras el Malecón seguía lleno de música, baile y entusiasmo caribeño