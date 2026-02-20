Dominicana Ruth Emeterio da el salto al cine europeo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La reconocida actriz dominicana Ruth Emeterio se abre camino en el cine europeo, asumiendo un importante rol en la película titulada “Río Masacre”, producida en Austria por la productora Anouk Shad, con dirección de Sylvie Weber.

El filme que inició grabaciones desde hace más de una semana, cuenta con coproducción con Lukas Rinner (Nabis Filmgroup) y la dominicana Wendy Espinal (CC81).

Ruth quien se trasladó a Austria, se pone en la piel de Gladys, una dominicana que emigró joven a Austria en busca de mejores oportunidades. Es madre de Grace y Río, a quienes ha criado sola.

El filme cuenta la historia de Río (hijo de Gladys), un adolescente criado en Austria que viaja a la República Dominicana para reconectar con sus raíces, enfrenta conflictos familiares y descubre quién es realmente.