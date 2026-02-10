Dominicano en el Super Bowl: lo que dijo Alexander Mercedes tras abrir show de Bad Bunny

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El sabor dominicano se coló en el Super Bowl durante el show de medio tiempo de Bad Bunny de la mano de Alexander Mercedes, un joven cantautor oriundo de La Romana, quien protagonizó el intro de la presentación sin saber que formaría parte de uno de los escenarios más vistos del mundo.

Mercedes contó que fue contactado por una agencia de casting para grabar un video, sin mayores detalles sobre su destino final.

“No conocí a Bad Bunny. Me contactó una agencia de casting para hacer un video random. No sabía que iba a salir en el Super Bowl”, relató en una entrevista en El Show del Mediodía.

Confesó que lo intuía, pero nunca tuvo confirmación. “Me lo imaginaba, pero no”, dijo.

La presentación abrió con la frase “Qué rico es ser latino. Hoy se bebeeeee”, una expresión que conectó de inmediato con la identidad caribeña y, en especial, con Quisqueya.

Ese “hoy se bebeeeee” pertenece al legendario bachatero dominicano Anthony Santos y fue interpretado por Mercedes, quien apareció vestido de blanco, con sombrero de paja y guitarra en mano. La escena fue un guiño directo a la bachata, uno de los géneros musicales más representativos de la cultura dominicana.

El segmento fue grabado en un cañaveral de República Dominicana y contó con la participación de más de 200 extras.

Alexander Mercedes es cantautor y se presenta regularmente en bares de La Romana, donde realiza shows de música en vivo junto a su banda.

El show de medio tiempo, de poco más de 13 minutos, fue visto por más de 135 millones de personas, convirtiendo ese momento en una vitrina global para la cultura dominicana.