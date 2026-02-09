¿El niño del Grammy en el Super Bowl era Liam Ramos?: la historia real detrás del gesto de Bad Bunny

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Uno de los momentos más comentados y emotivos del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl fue la escena en la que el artista entrega uno de sus premios Grammy a un niño, un gesto simbólico que rápidamente generó interpretaciones en redes sociales.

En cuestión de minutos, comenzó a circular la versión de que el pequeño era Liam Ramos, el niño de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), cuando regresaban a casa tras salir de la escuela. Sin embargo, esta información no fue correcta.

El niño que aparece en el escenario no es Liam, sino Lincoln Fox, un actor infantil de cinco años, también hijo de inmigrantes, quien incluso compartió el momento en sus redes sociales.

La presentadora de Univisión Candy Martínez aclaró que Lincoln vive en el sur de California y es hijo de madre argentina. El pequeño es de ascendencia argentina y egipcia.

¿Qué simbolizó la entrega del Grammy?

Tía del pequeño explica el significado

El significado del gesto fue explicado por Elena Smith, tía del niño, quien señaló que la escena representa un acto personal para el artista.

Bad Bunny no le entregó el premio a un tercero, sino a su niño interior, a su versión del pasado. “Fue el pequeño Benito. La visión se ejecutó a la perfección”, expresó.

Durante la puesta en escena, el niño observa en un pequeño televisor la transmisión de una entrega de los premios Grammy en la que aparece Bad Bunny. Instantes después, el artista surge en persona y le entrega el galardón, en una metáfora clara de que con perseverancia, los sueños sí se cumplen.

Bad Bunny entrega Grammy a niño actor de cinco años

En la entrega, Benito, le dice: "Cree en ti".

Vestuario que confirma

Lincoln Fox viste exactamente igual que Bad Bunny en una fotografía de su niñez. Lleva un poloche de rayas, bermuda beige, medias altas, zapatos negros y correa, replicando fielmente la imagen del artista cuando era pequeño.

Bad Bunny sostuvo durante todo el espectáculo: creer en uno mismo, honrar las raíces y no olvidar de dónde se viene.