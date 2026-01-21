Dramas familiares de famosos que han salido a la luz

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Una de las familias más estables y respetadas de la industria del entretenimiento global, se encuentra protagonizando uno de los dramas familiares más fuertes de los últimos años.

Se trata del distanciamiento entre la empresaria y cantante Victoria Beckham, su esposo el exfutbolista y empresario David Beckham con su hijo Brooklyn Beckham.

Este último, quien es el el mayor de los cuatro hijos del sólido matrimonio de los Beckham, ha explotado una bomba familiar al revelar que su relación se está desmoronando, porque sus padres no aceptan a su pareja Nicola Peltz.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Por desgracia, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, explicó en su cuenta de Instagram Brooklyn.

Brooklyn, quien es modelo, marcó el oficial distanciamiento al asegurar: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado (en referencia a lo que se ha dicho sobre su esposa), estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”.

Otra familia que se ha visto en el ojo público y no pudo contener el conflicto que viven, es la del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

Tras el conflictivo y controversial divorcio del artista con Mirredys González, con quien procreó dos hijos, esta familia no pudo disimular los fuertes problemas que tiene el llamado Big Boss con su hija Jesaaelys Ayala.

Jesaaelys ha dejado muy claro que no tiene buena relación con Yankee, -luego del divorcio de sus padres- y la ausencia del cantante en la boda de esta el pasado año, ha dejado claro que las cosas siguen igual.

Según medios internacionales, lo mismo pasa con Mirredys González y su hijo Jeremy Ayala González, cuya relación haces años que está rota, supuestamente porque Mirredys tampoco acepta a la pareja de su hijo.

Britney Spears, la estrella de la música pop que perdió su exitosa carrera por abuso de drogas y problemas de salud mental, ha mantenido una relación complicada con su familia, especialmente con su padre, Jamie Spears, así como con otros miembros de la familia que, ha decido marcar distancia con la cantante.

Un caso que por años ha protagonizado titulares es el de José Luis Rodríguez “El Puma”. El cantante venezolano sigue en conflicto con sus hijas Liliana y Lilibeth, quienes lo acusan de nunca haberlas apoyado en momentos claves de sus vidas. “El Puma”, por su parte, ha dejado la puerta abierta para la reconciliación, aunque en varias entrevistas ha dicho que ellas tienen su cuota de responsabilidad por todo.