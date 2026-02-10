Eddy Herrera anuncia invitados a su concierto en el Lehman Center For The Performing Arts

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

New York.- Eddy Herrera, quien cerró un gran año 2025 con un Latin Grammy al Mejor Álbum de Merengue, regresa al prestigioso escenario del Lehman Center for the Performing Arts en el Bronx, New York, este próximo sábado 21 de marzo a las 8:00 de la noche.

Bajo la producción de Raposo Events y la puesta en escena de Claudio Concepción, “El galán del merengue”, anuncia como uno de sus invitados a El Blachy quien estará presente con una presentación única y electrizante.

"Una noche con Eddy Herrera" será una experiencia única y emocionante, donde el público podrá disfrutar de un espectáculo lleno de música, baile y emociones. Más que un concierto, será un encuentro íntimo; Eddy Herrera, que celebra también sus tres nominaciones a Premios Soberano 2026, compartirá su historia de éxitos y volverá a reencontrarse con su gente de New York.

El repertorio del concierto incluirá éxitos de sus inicios hasta lo más recientes: “Novato Apostador”, “Si yo se lo pido", "Ajena", "Pégame tu vicio", “A Dormir Juntitos”, “Como llora mi alma", “Idiota”, El Jardinero”, Cómo hago", "Demasiado romántica" y "Carolina" son parte de la larga lista que interpretará.

“Después de mi concierto ‘Agradecido’, realizado en marzo del 2023, donde logramos llenar a toda capacidad el Lehman, volvemos con más emoción y más interacción. Hay mucho entusiasmo con este encuentro, ya que mi público de New York es muy variado y de diferentes nacionalidades. New York y todas las zonas triestatal siempre le han brindado mucho apoyo a mi música desde 1991 cuando fui por primera vez como artista independiente”, explicó Herrera.

Las boletas para "Una noche con Eddy Herrera" están a la venta en: Ticketmaster.com lehmancenter.org llamando 718-960-8835 Box office abierto: 10:00 A. M a 4:00 P. M de lunes a viernes.

El cantautor, antes de su concierto, estará entre los artistas que actuarán en el espectáculo “Alofoke en el Agannis”, este próximo 28 de febrero en el Agannis Arena de Boston.