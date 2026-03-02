Evelyna Rodríguez vuelve al teatro con "Me embaracé a los 40"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras el éxito logrado con el estreno de su obra “Me embaracé a los 40”, la actriz, productora y comunicadora Evelyna Rodríguez regresa a las tablas, esta vez para celebrar el Día de Las Madres.

Con dos funciones pautadas para los días 15 y 16 de mayo en el Teatro Lope de Vega, Novocentro, la obra se presentará en su segunda temporada como el monólogo más sincero sobre la fertilidad, escrito y protagonizado por la propia Evelyna como una propuesta honesta, divertida humana para explorar también la vida en pareja y el deseo de ser madre.

“Esta obra es mi alma honesta y ver como el público me escribía que no pudieron verlo, que lo haga otra vez, me motivó a prepararlo con un aporte especial, una web que durante el mes de mayo tendrá contenido para orientar a las mujeres sobre este tema”, manifestó Evelyna Rodríguez.

Más que una obra, “Me embaracé a los 40” es una experiencia de contenido útil, cercano y con propósito, la web de Evelynarodriguez.com estarán creando materiales por expertos que darán un aporte adicional a tantas mujeres que lo necesitan, creado desde la propia experiencia de la actriz, compartiendo cómo logró salir embarazada cuando las estadísticas parecían estar en su contra.

Además, representa a aquella mujer que es capaz de lograr grandes cosas e inspirar su historia. A través de esta puesta en escena, busca divertir y mostrar que no hay una sola manera correcta de vivir la maternidad y que cada camino es válido.

Bajo la dirección de Javich Peralta, adaptación de Virgilio Burgos y con boletas a la venta en tix.do, la primera temporada presentó cuatro funciones sold out en Chao Café Teatro.

Evelyna Rodríguez, con una carrera consolidada en el cine y el teatro, ha participado en más de 30 proyectos artísticos, entre ellos “Cucú”, “La Familia Reyna”, “Feo de Día, Lindo de Noche”, “Colao”, “Son Algunos de Ellos”, así como en coproducciones internacionales como “O+” y “Cuando te Toca”. Además, produjo el Festival de Cortos con Celulares Smartfilms.

“Me embaracé a los 40” cuenta con el apoyo de Siboney, Docamed, Unidad de esterilidad y Fertilización in vitro San Rafael, Revista Pandora y Nuevo Diario.