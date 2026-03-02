Horóscopo de hoy: Lo que te deparan los astros este 2 de marzo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios vivirás serias tensiones.

TAURO (22/04 – 21/05)

Contarás con muchas energías durante la jornada de hoy, pero en lugar de ayudarte te mantendrán fuera de foco, contrólate.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Posible situación de nerviosismo en el ámbito laboral. Descansa más y tómate las cosas con tranquilidad.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Recibirás un par de noticias nada desalentadoras durante la jornada de hoy. Reajusta tus planes y continúa adelante. No decaigas.

LEO (22/07 – 21/08)

Te replantearás aspectos de tu personalidad para poder alcanzar las metas que siempre deseaste. No temas ser duro contigo mismo.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Los astros te brindarán la facilidad de palabra que necesitas para poder resolver ciertos problemas en la pareja. Aprovechalo.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Tienes una marca personalidad dura, eres una persona extremadamente noble y a veces un gran villano de película.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Hoy será un día en el que tendrás que tomar decisiones. Si no te sientes seguro, pide ayuda a familiares cercanos y amigos. Déjate ayudar.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Los grandes pasos son más verdaderos si se dan de a poco. Confía en tu capacidad de enfrentarte a la vida responsablemente.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Te preocupas demasiado por el futuro y no disfrutas el presente. Consigue la paz interior con inteligencia, el resto vendrá solo.