Las prediciones
Horóscopo de hoy: Lo que te deparan los astros este 2 de marzo
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios vivirás serias tensiones.
TAURO (22/04 – 21/05)
Contarás con muchas energías durante la jornada de hoy, pero en lugar de ayudarte te mantendrán fuera de foco, contrólate.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Posible situación de nerviosismo en el ámbito laboral. Descansa más y tómate las cosas con tranquilidad.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Recibirás un par de noticias nada desalentadoras durante la jornada de hoy. Reajusta tus planes y continúa adelante. No decaigas.
LEO (22/07 – 21/08)
Te replantearás aspectos de tu personalidad para poder alcanzar las metas que siempre deseaste. No temas ser duro contigo mismo.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Los astros te brindarán la facilidad de palabra que necesitas para poder resolver ciertos problemas en la pareja. Aprovechalo.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Tienes una marca personalidad dura, eres una persona extremadamente noble y a veces un gran villano de película.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Hoy será un día en el que tendrás que tomar decisiones. Si no te sientes seguro, pide ayuda a familiares cercanos y amigos. Déjate ayudar.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Los grandes pasos son más verdaderos si se dan de a poco. Confía en tu capacidad de enfrentarte a la vida responsablemente.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Te preocupas demasiado por el futuro y no disfrutas el presente. Consigue la paz interior con inteligencia, el resto vendrá solo.