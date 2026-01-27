Frandy Sax inicia el 2026 con grandes proyectos artísticos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago. rd. El destacado saxofonista Frandy Sax culmina el año 2025 por todo lo alto junto a su proyecto Frandy Sax Internacional Band, consolidándose como una de las propuestas musicales más completas y versátiles del momento.

Reconocidos por su excelencia, calidad interpretativa y amplia variedad musical, la agrupación ha logrado posicionarse como una opción de primer nivel para eventos exclusivos y grandes escenarios.

Frandy combina elegancia, energía y profesionalismo en cada presentación junto a su agrupación.

La despedida de año 2025 en AC Hotel fue totalmente producida por la compañía de eventos y curaduría artística que Frandy Sax dirige junto a su hijo mayor Josuad Alcántara “FSX Events”.

Con este exitoso cierre de año, Frandy Sax reafirma su liderazgo como saxofonista y showman, proyectando un 2026 cargado de nuevos retos, presentaciones y propuestas musicales que prometen seguir elevando el estándar del entretenimiento en vivo.