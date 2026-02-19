Georgina Duluc debutará hoy en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro vestida por Giannina Azar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunicadora y actriz dominicana Georgina Duluc se prepara para vivir un momento histórico en su carrera, desfilando por primera vez en la alfombra magenta de los Premio Lo Nuestro, invitada especial por Univisión, en una noche donde el glamour y la alta costura serán protagonistas.

Para esta ocasión tan especial, Duluc apostará por el talento y la elegancia de la reconocida diseñadora internacional Giannina Azar, luciendo una creación exclusiva que promete captar todas las miradas a su paso por la alfombra roja.

Además, Georgina tendrá el honor de presentar uno de los galardones de la noche, momento en el que realizará un segundo cambio de vestuario para lucir un diseño perteneciente a la aclamada colección “Juliette” de Azar.

Esta propuesta, presentada recientemente durante el New York Fashion Week United en Manhattan, celebra el legado, la creatividad y la esperanza en las nuevas generaciones, fusionando lujo, arte y sensibilidad social.

La coordinación y logística está a cargo de Lulu Madera y el estilismo por Keyther Estévez. Las joyas de Gisselle Mancebo; y la orfebrería y tocados a cargo Róyer Pérez.

Con esta participación, Georgina Duluc no solo marca su debut en la prestigiosa alfombra roja, sino que también se convierte en embajadora del talento dominicano ante millones de espectadores, celebrando la moda, el arte y la excelencia latina en una noche que promete ser inolvidable.