La González y su "Multiverso" llegan al Gran Teatro del Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros, RD. – La actriz, humorista e influencer Yamilet González, ganadora del Premio Soberano 2024 y popularmente conocida como “La González” anunció por todo lo alto su nuevo espectáculo "El Multiverso de La González”.

La cita es el próximo sábado 6 de diciembre en la sala principal del Gran Teatro del Cibao a las 8:30 de la noche. Se trata de una propuesta escénica que redefine la manera de vivir el humor en su máximo esplendor.

Bajo la producción general de Enmanuel Flores y la dirección artística de José Antonio Sánchez, el show promete ser un viaje cómico y emocional con los personajes más icónicos de La González.

En escena estarán Javiei, Gladys, La Turula, Brígida Pérez, Ana Gertrutis, entre otros, quienes darán vida a situaciones disparatadas, hilarantes y a la vez profundas.

“Este es mi nuevo espectáculo, un nuevo reto para mi carrera. Es una experiencia inmersiva, mágica y trabajada con amor y respeto junto a un gran equipo, para que el público disfrute, se emocione y viva momentos que nunca olvidará”, aseguró Yamilet González durante un encuentro con medios de todo el Cibao.

González este año también se estrena como actriz en la película dirigida por Frank Perozo, “De tal palo, tal astilla”.

La producción aseguró que cada detalle ha sido cuidadosamente trabajado por un equipo de profesionales para ofrecer un show innovador, impregnado de momentos especiales que serán inolvidables para quienes lo vivan.

Entre pantallas gigantes, efectos especiales, un opening musical de alto impacto y la interacción de los personajes en escena y en pantalla, para que “El Multiverso de La González” sea una experiencia inmersiva impactante.

Las boletas continúan a la venta a través de Uepa Tickets.