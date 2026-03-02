El Gran Teatro del Cibao se viste de fiesta con la novena edición de Kanibarú

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma más importante de competencias de comparsas carnavalescas del país y de todo el Caribe, Kanibarú, arriba a su novena edición con una propuesta renovada llena de color, talento y creatividad.

La cita del 7 de marzo será de nuevo en el imponente escenario del Gran Teatro del Cibao a las 8:00 de la noche, con transmisión en vivo por Teleuniverso, Canal 29.

Kanibarú se ha consolidado como el principal espacio para que cientos de jóvenes de distintas provincias de la República Dominicana proyecten su talento en el canto, la danza y la actuación, dentro del marco del carnaval dominicano.

Clara Olivio, CEO de Kanibarù

Clara Olivo, CEO del proyecto sostuvo que con esta novena edición, Kanibarú reafirma su compromiso con el fortalecimiento del carnaval dominicano y la promoción del talento joven, apostando a la cultura como herramienta de transformación social y orgullo nacional.

En esta novena edición, el evento contará con la conducción de Lady Álvarez, Bray Vargas, Brenda Sánchez, Yulay Piña y La Pitonisa. En la alfombra estarán Aneurys Cruz, Steven Escorche, Marielis Jiménez y Luisana Joaquín.

Esta versión tendrá la participación de doce comparsas provenientes de Santiago, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Samaná, Nizao, Don Gregorio de Nizao, Sánchez Ramírez, Cotuí, Haina y otras localidades.

El jurado estará integrado por destacadas personalidades del arte y el espectáculo.

Kanibarú cuenta con el apoyo de Everlastdoor, Amigos Seafood and Steakhouse, Todotickets, Teleuniverso, Restaurante Casa Musa, Mamitas, Mac Arthur’s, Coca-Cola, Agua Dasani, Rocaval Consultores, Lola After Work, La Percha Pacas, SMA Group, Unifactory, People Marketing, Araraira Makeup & Hairstyle, Delvis Makeup, Argape Production, Carlos Delgado, Decoración y Eventos, Willamonds, Jabón Sunami, Clúster Santiago Destino Turístico, ALGO Media Group, Federación de Comerciantes y el Instituto de Idiomas ELI.