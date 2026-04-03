Caso asombroso
Después de 30 años desaparecida, Christina Marie Plante aparece con vida en Arizona
La adolescente perdida en 1994 fue localizada en Phoenix gracias a avances tecnológicos
Christina Marie Plante, quien desapareció en 1994 a los 13 años de edad en Star Valley, fue encontrada con vida este 2 de abril de 2026 en Phoenix, Arizona. La confirmación oficial de las autoridades cerró más de tres décadas de incertidumbre para su familia, que nunca dejó de buscarla.
Plante había salido a ver a su caballo y nunca regresó, iniciando una búsqueda que se prolongó por generaciones. Gracias a nuevos avances tecnológicos, investigadores lograron dar con su paradero y confirmar su identidad, aunque los detalles de lo ocurrido permanecen bajo reserva.
La noticia ha generado conmoción y esperanza, al convertirse en uno de los casos más prolongados de desaparición con desenlace positivo en Estados Unidos. La familia, que durante años mantuvo la fe en encontrarla, recibió la confirmación como un milagro esperado.