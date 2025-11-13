Guille Martín: la joven estrella del teatro musical dominicano que conquista los escenarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con apenas 26 años, Guille Martín se ha convertido en uno de los talentos jóvenes más versátiles y prometedores del teatro musical dominicano. Su presencia en escena, su rango vocal y su capacidad para transformarse en cada personaje lo han posicionado como una figura en constante ascenso dentro de las artes escénicas nacionales, siendo el protagonista de 3 musicales de gran relevancia solo en este último trimestre del 2025.

Desde su infancia, Guille mostró una inclinación natural hacia el canto, iniciando su formación a los ocho años. Sin embargo, fue en 2019 cuando dio el salto profesional a los escenarios, entrenándose en actuación con referentes de la escena artística local.

Su trayectoria en el teatro musical es impresionante y diversa. Ha protagonizado producciones de gran formato como ”Bob Esponja: El Musical” (2025), donde interpreta al icónico personaje principal; ”El Principito” (2025), en el rol protagónico; y ”Rock of Ages” (2024), donde dio vida a Drew Boley, uno de sus papeles más aclamados por el público. Su paso por títulos como ”Mamma Mia, ”Matilda”, ”Anastasia”, ”Cuento de Navidad”, y ”Spelling Bee”, entre otros, refleja una carrera marcada por la constancia, la disciplina y una evidente evolución artística. Dentro de sus roles más aclamados están “Dimitri” en Anastasia, y “Bob Esponja” en la obra musical con el mismo título.

En la actualidad, Guille Martín forma parte del elenco principal de ”Cabaret”, musical que se encuentra en escena los días 14 y 15 de noviembre en Theamus Teatro Musical, una producción que revive uno de los clásicos más emblemáticos del teatro mundial con una propuesta innovadora y provocadora.

Próximamente, el joven artista también participará en el evento ”Lin-Manuel Miranda Songbook”, un tributo íntimo a piano y voz que celebra el genio musical del creador de Hamilton, In the Heights, Moana y Encanto. Este espectáculo, que se realizará el 26 de noviembre, contará con la dirección musical del maestro Hari Solano y las interpretaciones de Guille Martín y Luisa Ramírez, acompañados de invitados especiales.

Su versatilidad le ha permitido transitar con naturalidad entre personajes tiernos, intensos o cómicos, demostrando un dominio actoral y vocal poco común. Además de su trabajo sobre las tablas, Guille ha incursionado en cine y comerciales, proyectándose como un intérprete integral en distintos formatos.

Su nombre ya figura entre las nuevas promesas del teatro musical y el cine dominicano, y su ascendente carrera sugiere que lo mejor de Guille Martín apenas comienza.