Hoy es el Día Internacional del Músico

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instituyó el 22 de noviembre como Día Internacional del Músico como homenaje a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII declaró Patrona de los Músicos en 1584. Al final de la Edad Media comenzó a representarse tocando el órgano y cantando.

La historia cuenta que la festividad inició el 22 de noviembre con un torneo de compositores de la época en Evreux, Normandía, en el año 1570. De modo que la fecha tiene 455 años dedicada a los músicos de todo el mundo.

Desde 1695 el Día Internacional del Músico se comenzó a celebrar con cierta regularidad en Edimburgo. Otros países como Francia, España, Alemania y otros más se sumaron a la celebración.

Más tarde, en Latinoamérica, se siguió la tradición de este día entre los años 1919 y 1920 en Río de Janeiro, Brasil, extendiéndose luego al resto del continente.

Homenaje a Santa Cecilia en RD

En República Dominicana el maestro Luis Alberti (1906-1976), fundó en la década de 1940 la Orquesta Santa Cecilia en honor a la patrona, la cual fue dirigida posteriormente por los maestros Goyo Rivas y Jesús Martínez.

A favor de los músicos dominicanos

La música dominicana está protegida por la Ley 65-00, que adapta la legislación nacional a estándares internacionales. El derecho de autor nace automáticamente con la creación de una obra, pero su registro voluntario en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) refuerza la protección legal del autor, quien tiene derechos exclusivos sobre su obra.

Este sistema protege a creadores de música, de acuerdo con la Constitución dominicana y tratados internacionales, y busca que el uso comercial de las canciones, como en establecimientos, requiera autorización y un pago a los titulares de los derechos.

A pesar de que muchos músicos carecen de seguridad social en República Dominicana, desde hace algunos años instituciones como la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie) y la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), dan la cara por sus miembros.

Sodaie, gestiona los derechos de sus afiliados en cuanto a la recaudación y divulgación de las obras que interpretan, ya sea vocalmente o como ejecutantes de instrumentos.

Sgacedom, agrupa a compositores y editores de música, y reparte las regalías por sus obras, seguridad social, seguro de vida y otras facilidades, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida, especialmente en su retiro.

La ley protege tanto a los autores de la música y la letra (derecho de autor) como a otros participantes de la industria, como los intérpretes y los productores de fonogramas (derechos conexos).

Además, se han desarrollado otras iniciativas desde la administración pública, como reconocimientos y apoyo material en casos de emergencia, así como la entrega de pensiones estatales.

En el informe financiero de junio de este 2025, auditado por profesionales independientes, Sgacedom alcanzó un récord de ingresos este año que ascienden a los RD$232,863,00 por concepto de recaudación nacional e internacional; lo que supera en más de 28 millones pesos lo percibido en 2024. De este monto, la entidad distribuyó más RD$135 millones de pesos en repartos de regalías a sus socios por derecho de autor.

El reporte también refleja lo destinado por Sgacedom a las acciones de asistencia social para sus socios, que asciende a RD$31 millones de pesos lo invertido en ejecuciones que abarcan desde pago de seguro médico, gastos fúnebres y seguro de vida para los socios.

Valerio de León, presidente de Sgacedom, indicó que estas cifras confirman los avances de la entidad, con un progreso sostenido en sus recaudaciones.

Pensiones sin precedentes

El 17 de diciembre del 2024, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 696-24, mediante el cual concedió 345 pensiones a músico y compositores, entre otros trabajadores del arte y la música, con montos desde RD$25, 000 hasta RD$75,000.

El decreto señaló de manera expresa que la concesión de esas pensiones se produjo en respuesta de dos solicitudes de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE), encabezada esa vez por el merenguero Pochy Familia.

Aboga por una ley de música en RD

En abril pasado, el propio cantante Pochy Familia mostró su preocupación por la ausencia de una Ley de Música en República Dominicana, a pesar de que el país es cuna de ritmos que han trascendido fronteras como el merengue y la bachata, ambos declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Me da vergüenza como músico que este país no tenga una ley que garantice nuestra identidad cultural. Si no la protegemos bajo una ley, no podemos exigir que se respete”, manifestó con firmeza el cantante dominicano.

En ese sentido, el creador de la popular orquesta la Coco Band anunció que ya se está trabajando en la redacción y sometimiento de una ley de música que proteja tanto el patrimonio sonoro del país como a los creadores, músicos e intérpretes nacionales.