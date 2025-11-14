Iglesia IBO presenta su nuevo álbum “Libre Soy”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Iglesia Bautista Ozama (IBO), junto a su ministerio de alabanza La IBO, lanzó oficialmente su más reciente producción musical titulada “Libre Soy”, una obra que celebra la fe, la salvación y la libertad que se encuentran en Cristo.

Con diez canciones, el álbum se levanta como una expresión auténtica de adoración contemporánea, impregnada de verdades bíblicas, sensibilidad espiritual y creatividad artística. Más que una producción musical, “Libre Soy” es un tributo vivo a la salvación otorgada por Dios a través del sacrificio de Jesús, resaltando la cruz como el símbolo eterno del amor y la redención que transforman vidas.

El proyecto musical reúne un total de diez canciones, entre ellas “Yo sé en quién he creído”, “Salvo por gracia”, “Tú estás”, “Libre Soy”, “Para Ti” y “Abba Padre”, entre otras composiciones que exaltan la fe.

Los arreglos frescos, las letras profundas y la esencia espiritual del proyecto buscan no solo agradar el oído, sino también llegar al corazón, afirmando que la verdadera libertad se encuentra únicamente en Cristo.

En esta obra, el ministerio de alabanza La IBO reafirma su compromiso de utilizar la música como herramienta de transformación y esperanza, llevando un mensaje que trasciende generaciones y conecta de manera íntima a las personas con la presencia de Dios. Cada canción fue pensada para edificar, traer consuelo y recordar que la libertad que Cristo ofrece es completa y eterna.

La Iglesia IBO invita a toda la comunidad cristiana y al público en general a disfrutar de este nuevo material, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El álbum está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo aquí:

https://push.fm/fl/a8bpf5lm