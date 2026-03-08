LuisAbinader reconoce y distingue a 22 dominicanas con la Medalla al Mérito de la Mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirma que cerrar las brechas que aún limitan la participación, la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres constituye uno de los grandes desafíos democráticos del país

Santo Domingo.– A propósito de conmemorarse este domingo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Abinader entregó la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana a 22 mujeres en su 41.ª edición, la más alta distinción que otorga el Estado para reconocer a dominicanas destacadas por su liderazgo, trayectoria y aportes en diversos ámbitos de la vida nacional, resaltando su contribución al desarrollo social, económico, cultural y comunitario del país.

Durante la ceremonia celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, el mandatario, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y otros funcionarios, entregó reconocimientos a mujeres destacadas de distintos ámbitos de la vida nacional.

El Gran Reconocimiento de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, fue otorgado de manera póstuma a María Argentina Minerva Mirabal y fue recibido por su hija, Minou Tavárez Mirabal. La actividad también recordó el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, símbolo de la resistencia a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y referente en la lucha por la libertad y la democracia.

También fueron entregados cinco reconocimientos especiales, incluido uno póstumo, a mujeres destacadas por sus aportes a la promoción de los derechos femeninos

*Avances de las mujeres en cargos públicos*

En el acto, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó los avances alcanzados en materia de participación política femenina, señalando que en las elecciones de 2024 unas 9,167 mujeres se postularon a cargos de elección popular, lo que representó el 43 % de las candidaturas, mientras que 1,226 resultaron electas, ocupando cerca del 49 % de los cargos.

Reyes indicó que estos avances adquieren un significado histórico si se toma en cuenta que hace apenas 84 años las dominicanas ejercieron el derecho al voto por primera vez.

La ministra precisó que aún persisten desafíos importantes, entre ellos las brechas en la participación económica, la representación en espacios de toma de decisiones y la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres.

La funcionaria enfatizó que la erradicación de la violencia de género continúa siendo una prioridad nacional, por lo que el Estado mantiene el compromiso de fortalecer las políticas públicas orientadas a la igualdad, ampliar los sistemas de protección y promover cambios culturales que contribuyan a superar las relaciones desiguales de poder.

La ministra afirmó que avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres no es únicamente una tarea institucional, sino un compromiso que involucra a toda la sociedad. “Cada generación tiene una tarea con la democracia y la nuestra es garantizar que la igualdad deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad”, expresó.

Los testimonios ofrecidos por las galardonadas pusieron de relieve que la participación de las mujeres fortalece las instituciones democráticas y dinamiza el desarrollo nacional, reafirmando que el progreso del país está estrechamente vinculado a la ampliación de oportunidades para las dominicanas en todos los ámbitos.

En nombre de las galardonadas habló Angie Chakira Martínez Tejera, actual embajadora de la República Dominicana ante la República de Corea del Sur, quien agradeció la valoración y el reconocimiento otorgado, destacando que este galardón motiva a seguir trabajando en favor del país y de las mujeres dominicanas.

Mujeres destacadas

En esta edición de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana fueron reconocidas Alba Carolina Vásquez Almonte, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; Cleotilde Margarita Cordero Guerrero, en Comunicación y Periodismo; Yudelina Mejía Peguero, en Deporte; y Ertuania Jorge Mencía, como Dominicana Destacada en el Extranjero.

De igual forma fueron distinguidas Ginette Bournigal, en Participación Política; Yildalina Noemí Tatem Brache, en Promoción de la Igualdad de Género; Rosanna Guillermina Santana Martínez, en Promoción de la Inclusión; Carmen Cristina De Aza Mejía, en el Sector Educación; y Luisa Marisela Valdez Aguasvivas, en el Sector Empresarial.

También fueron reconocidas Eunisis Vásquez Acosta, en el Sector Judicial; Elsa Johanne Sánchez Ramírez, en el Sector Rural; Nalini Campillo Vilorio, en el Sector Salud; Angie Chakira Martínez Tejera, en el Servicio Diplomático; y María Susana de Jesús Gautreau de Windt, en el Servicio Público.

Asimismo, fueron reconocidas Camila Ramona Díaz Cuello, en Trayectoria Gremial y Sindical; Dominga Zorrilla Domínguez, en Trayectoria Profesional; Aldaleny Correa Liranzo, en Trayectoria Religiosa; Arisleida José Ortega, en Trayectoria Social y Comunitaria; Mérida Franchesca Carina Noble Ureña, en el Ámbito Cultural y Artístico; y Ana Lidia Gerónimo Félix de Rodríguez, en el Ámbito Militar o Policial.

Durante la ceremonia también se otorgó un reconocimiento póstumo a la feminista y defensora de los derechos humanos Zobeyda Alejandrina Cepeda Peña.

Reconocimientos especiales

Asimismo, fueron entregados reconocimientos especiales a Enerolisa Núñez (póstumo), Peggy Cabral, Amanda Castillo Levison, Nuria Sallent Surribas y Carmen Enicia Chevalier Caraballo, por sus aportes a la promoción de los derechos de las mujeres y su incidencia en distintos espacios de la vida nacional.

41 años homenajeando a la mujer dominicana

Durante 41 años, la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana ha reconocido a mujeres destacadas por su liderazgo y aportes al desarrollo del país. Este galardón fue instituido mediante el Decreto 3013-85, promulgado el 29 de mayo de 1985, y se entrega cada año en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La distinción se entrega cada año en el marco de las conmemoraciones del 8 de marzo y en esta ocasión registró una amplia participación, con 250 mujeres postuladas en 22 categorías, reflejo de la diversidad de liderazgos femeninos que contribuyen al desarrollo del país.