Jacqueline Estrella: “Esto es una carrera de resistencia”

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Desde antes de salir de la escuela secundaria, Jacqueline Estrella no solo sabía que se dedicaría al arte, sino que desde ese entonces, inició su búsqueda de oportunidades sin esperar a que lleguen.

Estudió locución, Arte Publicitario, Danza, teatro en Bellas Artes y ganó experiencia en programas. Este recorrido la ha llevado a hoy, cumplir 37 años, en una carrera un tanto difícil para las mujeres.

“No es fácil hacer humor en televisión diario, porque hay que tener dominio de la improvisación y un sinnúmero de detalles y habilidades, para poder responder inmediatamente en escena”, destacó Estrella.

El inicio, como casi todo en esta industria, no fue fácil y recuerda que de esos momentos uno de los grandes retos para las mujeres, era lograr tener protagonismo en las comedias, ya que ese lugar era reservado solo para los hombres “pero, poco a poco fuimos rompiendo eso”, resalta.

La artista de la comedia, ha logrado mantenerse entre las humoristas más destacadas, gracias a que siempre se está innovando y tener el olfato para adaptarse a los tiempos.

“Una de las cosas que me ha dado mayor satisfacción, es lograr ser independiente, no depender de alguien que me escriba un libreto, porque por cuestión de sobrevivencia, tuve que aprender a libretear mis personajes y hay personas que en el camino me les acerqué y una de esas personas es Raffi Pérez que cada vez que tengo una inquietud, idea o personaje, consulto con él”. resaltó.

Dentro de esta carrera, Estrella ha tenido grandes satisfacciones y logros, dentro de ellas están “la puesta en circulación de mi libro Una Estrella para Margarita, los shows grandes que he logrado hacer en salas de teatro y participar en festivales internacionales”, han sido parte de ellos.

Actualmente, su trabajo se puede ver a través del programa de televisión Too Much donde lleva alegría a través de la pantalla, gracias a personajes como Ana Siono, Kiki Nike, Mami Doll, La viajera, Faribe Manita Linda, La Trucha, Sr Jiménez, Candita la Candidata, La hermana hembra evangélica y entre otros.

Para este año, Estrella tiene dentro de sus planes volver a producciones teatrales y el cine. También cuenta que para finales de año celebrará sus 37 años en arte de la comedia, con un gran espectáculo junto a sus personajes.