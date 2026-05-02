Caso Llenas Aybar: el peso de la diplomacia en una tragedia nacional

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar en 1996 no solo estremeció a la sociedad dominicana por la brutalidad del crimen, también expuso las tensiones entre justicia nacional y derecho internacional.

Treinta años después, el politólogo e internacionalista Luis González recuerda cómo la diplomacia jugó un papel decisivo en el manejo del caso.

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996, estremeció a la sociedad dominicana y se convirtió en uno de los procesos judiciales más recordados del país.Foto archivo periódico Hoy

“En mayo de 1996 gobernaba Joaquín Balaguer y el canciller era Carlos Morales Troncoso. El gobierno dominicano hizo lo que se podía hacer, eso es lo que quiero señalar aquí”, explicó , subrayando las limitaciones que imponía el derecho internacional.

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La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 fue clave en el caso.Arlenis Castillo

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 fue clave en el caso.

“Esa convención protege al embajador, en este caso a la embajadora Teresa Mesías, y también al esposo y a los hijos menores, independientemente de que el crimen haya sido penal o civil. Esa protección estaba vigente”, puntualizó.

Politólogo, Luis GonzálezArlenis Castillo

El catedrático recordó que el esposo de la diplomática, Luis Palma de la Calzada, fue mencionado en las investigaciones. “Cuando comenzó su nombre a sonar por los jóvenes Redondo, Llenas y Moliné , él se amparó en esa ley internacional. Ese derecho tenía más fuerza hace 30 años que ahora, y fue lo que lo protegió”, señaló.

Así recordaron el asesinato de Llenas Aybar

El politólogo lamentó que el presidente de Argentina de entonces, Carlos Menem, no accediera a retirar la inmunidad diplomática. “Eso pudo haberse hecho, pero ya era una decisión del Estado argentino. Desafortunadamente, no se logró”, dijo.

Para González, la negativa de Menem dejó una huella en la percepción dominicana hacia la representación diplomática argentina.

Politólogo, Luis GonzálezArlenis Castillo

“Todavía hoy el pueblo dominicano no ve con buenos ojos a la embajadora Teresa Mesías, a su esposo y a su hijo, por lo que hicieron. Si estaba seguro de que no había problema, debió retirarse y venir a decir la verdad”, expresó.

El politólogo insistió en que la protección diplomática no significaba una absolución moral. “Ni siquiera era que lo estaban condenando, era que viniera a responder en República Dominicana, a limpiar su nombre. Pero lo que hizo fue lo contrario: se amparó y se retiró del país”, recordó.

Treinta años después, el analista considera que el caso dejó una lección sobre los límites del derecho internacional. “Ese derecho tenía más fuerza que ahora, pero también mostró cómo puede proteger a personas vinculadas en hechos horrendos, dejando a la sociedad sin respuestas”, afirmó.

El caso Llenas Aybar no solo fue un crimen que estremeció a la sociedad dominicana, sino también un episodio que reveló la tensión entre justicia nacional y protección diplomática. La frustración de la ciudadanía se mezcló con la sensación de que la verdad quedó incompleta.

“La lección que nos queda es que no se repita en casos futuros”, concluyo, subrayando que la memoria del crimen debe servir para fortalecer los mecanismos de justicia y revisar los alcances de la diplomacia en situaciones que afectan directamente a la sociedad.