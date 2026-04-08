Jet Set un año después: realizan actividades en la zona cero

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Las calles aledañas a la avenida Independencia amanecieron parcialmente cerradas. No se trata de un operativo cualquiera, sino del inicio de una serie de actos conmemorativos que marcan el primer aniversario luctuoso de la tragedia del Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida y aproximadamente 200 resultaron heridas, tras el colapso del techo del centro de diversión la madrugada del 8 de abril del 2025.

Hoy se cumple un año de la tragedia más dolorosa de la historia reciente del país, ocurrida mientras el merenguero, Rubby Pérez, quien falleció en el acto, amenizaba una fiesta en vivo en el icónico centro de entretenimiento nocturno.

En la zona cero

En medio de reclamos por parte de familiares de las víctimas, sobrevivientes y miembros de la sociedad civil, desde ayer se realizan actos simbólico, como misa, vigilias, intervenciones artísticas y espacios de reflexión, tanto en la zona cero, es decir en las inmediaciones de lo que fuera el Jet Set, como en comunidades dominicanas en el exterior.

Algunas voces han adquirido un rol activo en la exigencia de justicia. A esta jornada se suma, la declaratoria de Duelo Municipal por la Alcaldía del Distrito Nacional, por lo que hoy miércoles sus banderas ondearán a media asta.

Proceso judicial

Mientras tanto, el proceso judicial en contra de los propietarios de la discoteca ha sido declarado complejo, por lo que continúa su curso en medio de la atención pública.

Legado de Rubby Pérez

La Asociación de Cronistas de Artes (Acroarte) a través de Premios Soberano 2026, reconoció el espectáculo póstumo “Rubby Pérez Infinito” como el mejor del año.

A este reconocimiento se le suman homenajes artísticos y un notable aumento en el consumo musical del repertorio que conforma el emblemático cancionero de quien fue la “La voz más alta del merengue”.

Conflictos

Aunque el intérprete de “Volveré”, “Cuando estés con él” y “Color de rosa” apostó en vida a la unidad familiar, han salido a la luz tensiones familiares notables.

Zulynka Pérez, sobreviviente de la tragedia, hija y vocalista de su agrupación, reveló públicamente que no mantiene contacto ni con sus medios hermanos ni con sus tíos.

En otro contexto, hace unos días los hijos del matrimonio de Rubby Pérez e Inés Lizardo hicieron de público conocimiento que no tenían responsabilidad jurídica con deuda por homenaje a su padre.

La reacción de los hermanos se produjo luego de que Aidita Selman, productora del espectáculo “Rubby Pérez Infinito” revelara que la familia le adeuda RD$2 millones por dicho homenaje.

Propietarios Jet Set

A través de un espacio pagado en un periódico de circulación nacional, Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del Jet Set, emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar al conmemorarse un año de la tragedia.

En su mensaje señalan que recuerdan “compungidos, con respeto y dignidad a quienes partieron”.

Además, reconocen “el dolor persistente de quienes sobrevivieron y continúan enfrentando las consecuencias de lo ocurrido, así como el de las familias afectadas en los más profundo de sus vidas”.