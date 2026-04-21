José Ceballos Tavárez llevará “Premios Entre Copas” a Nueva York

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El comunicador, productor y emprendedor dominicano José Ceballos Tavárez llevará a la ciudad de Nueva York “Premios Entre Copas”, el viernes 19 de junio a las 5:00 de la tarde, en el Centro de la Cultura en el Exterior.

Durante el evento se desarrollará una experiencia que combina aprendizaje, entretenimiento y oportunidades de negocio, reuniendo a empresarios, líderes y talentos de la comunidad latina, así como a importantes figuras del ámbito empresarial, social y profesional dominicano en el exterior.

El destacado productor José Ceballos Tavárez destacó que el público podrá disfrutar de una variada programación que incluye paneles, conferencias, música en vivo, cócteles y la tradicional alfombra roja, en un ambiente diseñado para fortalecer relaciones profesionales y generar nuevas alianzas estratégicas.

“Además de reconocer la trayectoria profesional de importantes personalidades, Premios Entre Copas también brindará un espacio para la conexión, los negocios y las oportunidades de crecimiento”, puntualizó Ceballos.

Uno de los momentos más esperados será el panel “Mujeres que Inspiran”, que contará con la participación de la reconocida cirujana plástica Tania Medina, quien compartirá su experiencia, trayectoria y visión como líder en su área.

Asimismo, el evento contará con la presencia de la reconocida diseñadora de modas dominicana Geannina Azar, cuya trayectoria y proyección internacional la convierten en una de las figuras más influyentes de la industria, aportando un valor significativo a esta plataforma de reconocimiento y conexión.

Más acerca de la trayectoria de José Ceballos Tavárez



José Ceballos Tavárez

José Ceballos Tavárez, conocido públicamente como JC, es un comunicador dominicano radicado en los Estados Unidos, cuya historia es un ejemplo de perseverancia y superación. Nacido en la República Dominicana, emigró en busca de mejores oportunidades, iniciando desde cero en diferentes áreas laborales, experiencias que marcaron su carácter y fortalecieron su visión de crecimiento.

Con el tiempo, logró posicionarse en el mundo de la comunicación gracias a su autenticidad, carisma y capacidad de conectar con las personas. Es el creador y conductor del programa “Entre Copas con JC”, una plataforma de entrevistas donde destacan historias reales de figuras del arte, el emprendimiento y la vida social, promoviendo mensajes de inspiración.

Asimismo, es el fundador de los Premios Entre Copas USA, un evento que reconoce el talento latino en Estados Unidos y que reúne a empresarios, artistas y líderes comunitarios en una celebración de sus logros y aportes a la sociedad.

Su trabajo se caracteriza por impulsar el emprendimiento, visibilizar historias de superación y fomentar la conexión humana en la comunicación. Además, ha desarrollado iniciativas sociales enfocadas en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, reafirmando su compromiso con la comunidad.

Hoy en día, JC es considerado una figura influyente dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, utilizando sus plataformas para motivar, educar y generar oportunidades.

El Meet & Greet Empresarial “Premios Entre Copas” promete ser una experiencia única que reunirá talento, inspiración y oportunidades, consolidándose como un espacio clave para el crecimiento y la proyección de la comunidad latina en el exterior.