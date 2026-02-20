Melissa Santos rompe barreras al ser la primera “Opcionera” nominada a Premios Soberano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunicadora Melissa Santos marca un antes y un después en la historia del programa “La Opción 13.0” al convertirse en la primera animadora —conocida popularmente como “Opcionera”— en recibir una nominación a los Premios Soberano, el máximo reconocimiento del arte y el espectáculo en la República Dominicana.

El logro no solo representa un reconocimiento personal, sino que establece un precedente dentro del espacio televisivo que este año cumple nueve años al aire. La nominación llega en uno de los momentos más activos de su carrera, respaldada por una década de trabajo constante y un 2025 cargado de proyectos, escenarios multitudinarios y proyección internacional.

“Esta nominación es un sueño que abrazo con humildad. Representa años de disciplina, de preparación y de creer que las oportunidades se construyen con trabajo diario”, expresó Santos.

Actualmente, Melissa es la única animadora en la televisión dominicana que conduce dos programas estelares diarios, “La Opción 13.0” y “Too Much”, ambos transmitidos por el Grupo de Medios Telemicro, consolidando una presencia continua en la pantalla nacional.

Un 2025 de grandes escenarios

Más allá de la televisión, su agenda durante el último año ha sido intensa. Por tercer año consecutivo animó la Fiesta Navideña de la Policía Nacional, encabezó la Fiesta Navideña de la Fuerza Armada Dominicana, las patronales de San José de Ocoa, el Festival Latino de Saint Martin, así como eventos corporativos para marcas como Caribbean Cinemas.

También condujo uno de los segmentos más esperados en la Fiesta de Empleados del Grupo de Medios Telemicro, reafirmando la confianza depositada en su capacidad de conectar con audiencias masivas.

“Cada escenario tiene su energía, pero el compromiso es el mismo: dar lo mejor, respetar al público y honrar el micrófono”, afirmó.

Su crecimiento también ha cruzado fronteras. En Estados Unidos condujo la Gran Parada Dominicana del Bronx y el Desfile Nacional Dominicano de Manhattan, fortaleciendo su vínculo con la diáspora y ampliando su alcance fuera del país.

“Llevar mi voz y mi trabajo a escenarios internacionales, representando a la mujer dominicana, es una responsabilidad que asumo con orgullo”, destacó.

Con un perfil que combina televisión diaria en vivo, comedia a través de personajes y animación de eventos multitudinarios, Melissa Santos ha construido una marca personal asociada a preparación, constancia y coherencia profesional.

Su nominación a Premios Soberano no solo reconoce su presencia en pantalla, sino una trayectoria sostenida, un año de alto impacto y un posicionamiento firme dentro del entretenimiento nacional.