Karen Yapoort estará nueva vez en la conducción de la alfombra de Premios Soberano

La presentadora Karen Yapoort anunció este jueves que regresará como conductora a la Alfombra Roja de Premios Soberano 2026, reafirmando su liderazgo, estilo y conexión.

Los Premios Soberano 2026, el máximo galardón al arte y entretenimiento en República Dominicana, se celebrarán el 18 de marzo a las 7:00 p.m. en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La gala promete ser una de las más exclusivas y esperadas del año, con la conducción de Georgina Duluc y Irving Alberti.

La Sirenita estará junto a Amara La Negra, Josell Hernández y Sophia Sanabria.

Los Premios Soberano, los galardones artísticos de mayor audiencia e impacto del país, se vivirán en grande: transmisión nacional por Color Visión, Univisión para Estados Unidos y streaming por la plataforma ViX.