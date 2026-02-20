Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Libro

Merengueros ya está disponible en Amazon

Cada historia es un libro aparte, por lo que se trata de 41 obras en una, en un tomo que ha sido valorado por la crítica de arte y literaria

Portada del libro.

El libro Merengueros, del periodista y escritor Fausto Polanco, ya está disponible en la plataforma de Amazon, tanto en versiones tapa blanda, tapa dura y eBooks o digital.

Cada historia es un libro aparte, por lo que se trata de 41 obras en una, en un tomo que ha sido valorado por la crítica de arte y literaria, y bien acogido por artistas de diferentes géneros, cronistas de arte, líderes de opinión y escritores del país.

El mismo contó con la revisión general del veterano periodista Rafael Molina Morillo (fallecido), la corrección general y prólogo del Premio Nacional de Literatura, Diógenes Céspedes. La corrección de estilo estuvo a cargo de Rafael García Romero, corrección ortográfica de Moisés Peña y diseño de Carlos De Vargas.

Según su autor, las historias están sustentadas en una investigación que abarcó 15 años de trabajo.

