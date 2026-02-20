Libro
Merengueros ya está disponible en Amazon
El libro Merengueros, del periodista y escritor Fausto Polanco, ya está disponible en la plataforma de Amazon, tanto en versiones tapa blanda, tapa dura y eBooks o digital.
Cada historia es un libro aparte, por lo que se trata de 41 obras en una, en un tomo que ha sido valorado por la crítica de arte y literaria, y bien acogido por artistas de diferentes géneros, cronistas de arte, líderes de opinión y escritores del país.
El mismo contó con la revisión general del veterano periodista Rafael Molina Morillo (fallecido), la corrección general y prólogo del Premio Nacional de Literatura, Diógenes Céspedes. La corrección de estilo estuvo a cargo de Rafael García Romero, corrección ortográfica de Moisés Peña y diseño de Carlos De Vargas.
Según su autor, las historias están sustentadas en una investigación que abarcó 15 años de trabajo.