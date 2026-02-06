Amenazzy presenta un nuevo adelanto de su próximo álbum

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El artista multiplatino Amenazzy estrena hoy un nuevo sencillo acompañado de su video musical, marcando otro paso importante rumbo al lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Sonido de Bandido.

El tema, titulado “Se Jodió”, se posiciona como uno de los sencillos principales de la producción y refleja con claridad la identidad artística que ha definido la carrera del intérprete dominicano.

La canción se desarrolla dentro de una narrativa íntima y sugerente, donde se explora la conexión, la complicidad y el disfrute compartido en una relación, manteniendo una línea de sensualidad característica de su propuesta musical.

A nivel musical, el sencillo combina influencias de R&B con ritmos de reguetón y trap, dando como resultado una propuesta actual que resalta la versatilidad vocal de Amenazzy y su evolución artística.

Esta fusión adelanta el carácter maduro y diferente que definirá Sonido de Bandido.

El estreno viene acompañado de un video musical lanzado de manera simultánea, que complementa visualmente el concepto del tema a través de una narrativa que enfatiza la cercanía y la química entre los protagonistas, en sintonía con el universo creativo de la composición del artista.

Amenazzy, reconocido por éxitos globales como “La Chanty”, “Solo” y “Baby”, y por colaboraciones con figuras de la música urbana como Bad Bunny, Farruko, Nicky Jam, Don Omar y Eladio Carrión, continúa fortaleciendo su presencia internacional con cada lanzamiento.

Con este nuevo sencillo, el artista reafirma su madurez creativa y eleva la expectativa en torno a Sonido de Bandido, una producción que promete consolidar una de las etapas más definidas de su carrera.