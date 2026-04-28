Anthony Santos impulsa la carrera de Yordi Saints con su nuevo sencillo 'No Llores'

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El reconocido bachatero Anthony Santos, una de las figuras más influyentes y determinantes en la evolución de la bachata, asume la producción de “No Llores”, el nuevo sencillo de Yordi Saints, disponible ya en todas las plataformas digitales.

Yordi Saints, hijo del destacado artista, presenta este lanzamiento en una etapa clave en la que continúa definiendo su propuesta musical, esta vez de la mano directa de su padre en el estudio. La colaboración no solo responde a un vínculo familiar, sino a una construcción artística guiada por la experiencia de uno de los nombres más sólidos del género.

Con una trayectoria que ha marcado generaciones y transformado el sonido de la bachata, Anthony Santos imprime en “No Llores” una dirección clara desde la producción, aportando criterio, estructura y una visión que conecta la esencia del género con su proyección actual.

Además, Yordi Saints ha venido trabajando su carrera con constancia, logrando una muy buena aceptación del público y presentándose en diversas actividades en la región norte del país. Su crecimiento artístico ha ido consolidando una conexión directa con la audiencia, dando pasos firmes dentro del género.

Este nuevo lanzamiento representa un momento importante en su evolución, proyectando ahora su propuesta hacia una visión más amplia, tanto a nivel nacional como internacional. En esta etapa, la participación de Anthony Santos en la producción aporta una magia especial al proyecto, uniendo experiencia, legado y una nueva voz dentro de la bachata.

“No Llores” llega acompañado de su propuesta audiovisual, alineada con el lanzamiento y pensada para su circulación en plataformas digitales.

Disponible en Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y Tidal, “No Llores” se presenta como una colaboración que pone en diálogo directo la experiencia de Anthony Santos con la nueva voz dentro de la bachata, Yordi Saints.

Este lanzamiento no solo introduce una nueva entrega musical de Yordi Saints, sino que también evidencia el rol activo de Anthony Santos como productor, extendiendo su influencia dentro del género a través de una nueva generación.