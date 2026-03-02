Aron Luix rinde homenaje a sus raíces dominicanas con “La Romana”

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El artista Aron Luix estrenó el pasado viernes su nuevo sencillo “La Romana”, una propuesta musical que fusiona sensualidad, ritmo y fantasía tropical en una historia de conexión intensa inspirada en la República Dominicana.

El lanzamiento global del tema coincidió con la celebración del 182 aniversario de la Independencia Nacional de la República Dominicana, convirtiéndose en un homenaje a Quisqueya a través de una narrativa que conecta con las nuevas generaciones y honra las raíces dominicanas del artista.

Con una producción fresca y envolvente, “La Romana” transporta al oyente a un fin de semana de playa, química y tentación. La canción retrata ese instante previo al encuentro, donde la imaginación, el deseo y la energía caribeña se mezclan en una propuesta sonora directa y contemporánea.

A través de referencias a playas privadas, noches interminables y la complicidad de dos personas que no pueden resistirse, el sencillo construye una atmósfera vibrante pensada tanto para discotecas como para viajes frente al mar, reafirmando la versatilidad del sonido urbano latino actual.

Lanzado bajo el sello AP Global Music, este estreno consolida una nueva etapa artística para Aron Luix, quien apuesta por experiencias musicales más sensoriales que conectan con el público joven latino.

Con “La Romana”, Aron Luix continúa posicionándose dentro de la nueva ola de artistas que combinan actitud, ritmo y una visión global del movimiento urbano contemporáneo.

“La Romana” ya está disponible en todas las plataformas digitales.