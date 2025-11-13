Bad Bunny gana Latin Grammy por “Voy a llevarte pa PR”, pero no asiste a la ceremonia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El artista puertorriqueño Bad Bunny fue galardonado este miércoles con el Latin Grammy 2025 a Mejor Canción Urbana por su tema “Voy a llevarte pa PR”, una pieza que celebra la identidad boricua con ritmos contagiosos y una letra cargada de orgullo cultural.

La premiación se llevó a cabo en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, en una ceremonia que reunió a destacados exponentes de la música latina. Sin embargo, Bad Bunny no estuvo presente para recibir el galardón, lo que generó comentarios entre los asistentes y seguidores del artista.

El tema premiado forma parte de su más reciente producción, reconocida por fusionar reguetón clásico con elementos de salsa, trap y música caribeña, en una narrativa que reivindica el paisaje, la gente y la memoria de Puerto Rico.