Música
Bad Bunny gana Latin Grammy por “Voy a llevarte pa PR”, pero no asiste a la ceremonia
El artista puertorriqueño Bad Bunny fue galardonado este miércoles con el Latin Grammy 2025 a Mejor Canción Urbana por su tema “Voy a llevarte pa PR”, una pieza que celebra la identidad boricua con ritmos contagiosos y una letra cargada de orgullo cultural.
La premiación se llevó a cabo en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, en una ceremonia que reunió a destacados exponentes de la música latina. Sin embargo, Bad Bunny no estuvo presente para recibir el galardón, lo que generó comentarios entre los asistentes y seguidores del artista.
