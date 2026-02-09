Bad Bunny en el Súper Bowl: desde el toque RD hasta lo bueno y lo sorprendente

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El show de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny no solo celebró la identidad latina, sino que también dejó momentos donde República Dominicana brilló con fuerza.

La presentación abrió con la frase “Qué rico es ser latino. Hoy se bebeeeee”, una expresión que conectó de inmediato con Quisqueya.

Ese “hoy se bebeeeee” pertenece al legendario bachatero dominicano Anthony Santos y fue interpretado por Alexander Mercedes, cantautor oriundo de La Romana, quien apareció vestido de blanco, con sombrero de paja y guitarra en mano. Un guiño directo a la bachata, uno de los géneros musicales más representativos de la cultura dominicana.

En otro momento del espectáculo, Bad Bunny lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Si no me voy pa’ RD, un saludo a mis vecinos”.

La presencia dominicana también se hizo notar en el vestuario. Lady Gaga cantó y bailó salsa junto a Benito luciendo un vestido diseñado por Raúl López, diseñador de ascendencia dominicana y fundador de la marca Luar.

Lady Gaga baila salsa con Bad BunnyFuente externa

El atuendo destacaba en el hombro una flor cayena roja, una imagen cotidiana en patios, senderos y calles dominicanas. Aunque esta flor es originaria de Asia oriental, su presencia es muy común en el Caribe y forma parte del paisaje cultural dominicano.

Bad Bunny durante el espectáculo del Super BowAP

Símbolos caribeños

El espectáculo estuvo cargado de simbolismos caribeños: un niño dormido entre dos sillas mientras los adultos celebraban una fiesta; cortes de energía eléctrica; personas subidas en postes de luz; un colmado de esquina; mesas de dominó; un centro de uñas; una peluquería; una construcción; escenas de boxeo; hombres simulando ser gomeros empujando gomas; y vendedores ambulantes.

Bad Bunny durante el espectáculo del Super Bow

Un verdadero “party de barrio”, con una guagua blanca repleta de gente, música y baile alrededor, recreando una estampa reconocible para cualquier latino.

Uno de los momentos más emotivos fue el desfile con todas las banderas de América, mientras Bad Bunny mencionaba país por país.

"Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, Estados Unidos, Canadá. La mejor, mi patria: Puerto Rico", pronunció Benito.

A esto le siguió de fuegos artificiales y coreografías donde los bailarines alzaban banderas e instrumentos musicales como panderos.

Lo bueno

El espectáculo fue una celebración abierta de las raíces latinas, del amor propio y de la identidad.

En un momento especialmente emotivo, Bad Bunny entregó uno de sus premios Grammy a su simbolizando “niño interior” y le dijo: “Cree en ti”.

Bad Bunny entrega Grammy a niño actor de cinco añosFuente externa

Reforzó mensajes sobre la fe en uno mismo, el amor por encima del odio y la idea de que América somos todos.

Lo sorprendente

Pareja de novios en el espectáculo de Bad Bunny en el Super BowlAP

El show también dejó un hecho inesperado: una boda real transmitida en vivo.

De acuerdo con The Associated Press, tras finalizar el espectáculo, el representante del artista confirmó que la pareja que apareció en escena realmente se casó durante el show.

Los nombres no fueron revelados, pero se explicó que los novios habían invitado a Bad Bunny a su boda, y él les propuso, en cambio, formar parte de su presentación de medio tiempo.

La escena comenzó en un puesto de “compro oro y plata”, cuando a Benito le entregan una cajita roja de terciopelo con un anillo. Luego, el cantante se lo pasa a un hombre que se arrodilla frente a su pareja para pedirle matrimonio.

Más adelante, se observa a la pareja casándose con un gran pastel -también real- y al elenco celebrando la unión entre salsa, música y baile.