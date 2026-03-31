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“Color de Rosa” ve la luz: Zulinka Pérez rinde homenaje eterno a su padre Rubby Pérez

“Hoy se cierra este segmento, pero no es un final. Es el inicio de una nueva etapa donde seguiremos honrando su nombre, su música y todo lo que nos enseñó”, expresó.

Zulinka y Miguel

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Zulinka Pérez, hija del reconocido merenguero Rubby Pérez, anunció el estreno de “Color de Rosa”, una producción que marca el cierre de una etapa profundamente significativa para su familia y seguidores.

Según expresó Zulinka, cada uno de los “live” realizados durante este proceso fue mucho más que música.

 Representaron recuerdos vivos, sentimientos compartidos y un tributo sincero a su padre, cuya voz —afirma— seguirá siendo eterna en cada espacio donde resuene el merengue.

“Fue un pedazo de nuestro corazón dedicado a nuestro padre”, destacó, al resaltar el impacto generacional del artista y el legado imborrable que dejó en la música dominicana.

La también gestora del proyecto agradeció el respaldo del público, señalando que el acompañamiento en cada estreno, canción y momento emocional fue clave para dar sentido a esta iniciativa.

“Hoy se cierra este segmento, pero no es un final. Es el inicio de una nueva etapa donde seguiremos honrando su nombre, su música y todo lo que nos enseñó”, expresó.

El estreno de “Color de Rosa” está pautado para este día a las 6:00 de la tarde, consolidándose como un homenaje que trasciende el tiempo y reafirma que el legado de Rubby Pérez no se detiene, sino que evoluciona y permanece vivo en el corazón de su gente.

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