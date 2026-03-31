Música
“Color de Rosa” ve la luz: Zulinka Pérez rinde homenaje eterno a su padre Rubby Pérez
“Hoy se cierra este segmento, pero no es un final. Es el inicio de una nueva etapa donde seguiremos honrando su nombre, su música y todo lo que nos enseñó”, expresó.
Zulinka Pérez, hija del reconocido merenguero Rubby Pérez, anunció el estreno de “Color de Rosa”, una producción que marca el cierre de una etapa profundamente significativa para su familia y seguidores.
Según expresó Zulinka, cada uno de los “live” realizados durante este proceso fue mucho más que música.
Representaron recuerdos vivos, sentimientos compartidos y un tributo sincero a su padre, cuya voz —afirma— seguirá siendo eterna en cada espacio donde resuene el merengue.
“Fue un pedazo de nuestro corazón dedicado a nuestro padre”, destacó, al resaltar el impacto generacional del artista y el legado imborrable que dejó en la música dominicana.
La también gestora del proyecto agradeció el respaldo del público, señalando que el acompañamiento en cada estreno, canción y momento emocional fue clave para dar sentido a esta iniciativa.
“Hoy se cierra este segmento, pero no es un final. Es el inicio de una nueva etapa donde seguiremos honrando su nombre, su música y todo lo que nos enseñó”, expresó.
El estreno de “Color de Rosa” está pautado para este día a las 6:00 de la tarde, consolidándose como un homenaje que trasciende el tiempo y reafirma que el legado de Rubby Pérez no se detiene, sino que evoluciona y permanece vivo en el corazón de su gente.