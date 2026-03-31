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Por qué está lloviendo hoy Martes Santo

Las autoridades mantienen alertas meteorológicas vigentes por riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas

Onamet pronostica disminución en las lluvias para mañana

Onamet pronostica disminución en las lluvias para mañana

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El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET informó que un flujo de viento moderado del noreste, generado por un sistema de alta presión en el Atlántico, continúa arrastrando nubosidad hacia el territorio nacional. Como resultado, este Martes Santo se registran aguaceros dispersos y pasajeros, acompañados en ocasiones de tronadas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones afectan principalmente a las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Santiago, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, El Seibo, Independencia, Baoruco, Pedernales, La Altagracia y el Gran Santo Domingo.

Las autoridades mantienen alertas meteorológicas vigentes por riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas. En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a las embarcaciones pequeñas y medianas en la costa atlántica permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales. En la costa caribeña, se aconseja navegar con precaución cerca del litoral, evitando adentrarse mar afuera.

El organismo prevé que las lluvias continúen durante la tarde y la noche, disminuyendo en la madrugada, mientras que las temperaturas se sentirán agradables gracias al viento fresco del noreste, especialmente en zonas montañosas.

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